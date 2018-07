‘Als we de CL winnen, kan ik met pensioen en écht genieten van het leven’

Het voetbal stond de afgelopen weken op een laag pitje bij David Silva. Sinds de uitschakeling op het WK met Spanje denkt de middenvelder 'alleen maar' aan zijn zoontje, dat in december te vroeg werd geboren en voor zijn leven moest vechten. Het 'gewone' leven begint echter ook voor Silva weer: zondag meldt hij zich bij Manchester City. De komende weken zal hij bepalen of hij nog door wil als international van Spanje.

Andrés Iniesta zette na de uitschakeling in de achtste finale een punt achter zijn loopbaan. Gerard Piqué had eerder al zijn afscheid aangekondigd na het WK, maar heeft dat sindsdien niet bevestigd. Silva gaat er nog over nadenken en wil er mogelijk in gesprek over met trainer Josep Guardiola. "Ik weet eerlijk gezegd echt niet of ik voor Spanje blijf spelen. Dat is iets waar ik in de komende dagen of weken de knoop over moet doorhakken, als ik terug ben in Manchester", vertelt hij aan de Daily Mirror. "Op dit moment ben ik alleen bezig met mijn zoon, mijn vriendin en mijn gezin. Ik ga het erover hebben met anderen, misschien ook met Pep, maar uiteindelijk zal het mijn besluit zijn."

Manchester City is momenteel actief op de International Champions Cup. De eerste twee wedstrijden gingen verloren: Borussia Dortmund (0-1) en Liverpool (1-2) waren te sterk. Volgend seizoen wil Silva juist tegen de internationale topclubs goed presteren, want hij is gebrand op het winnen van de Champions League. "Ik speel al acht jaar voor Manchester City en ik ben blij met de prestaties van de club in die periode. Maar er mist iets: de Champions League. Het is de enige trofee die ik thuis niet heb staan. Natuurlijk wil ik de prijzenkast compleet maken", beaamt de 32-jarige spelmaker.

"Als we de Champions League in de komende twee jaar winnen, kan ik met pensioen gaan en écht van mijn leven gaan genieten. Dat betekent niet dat ik alleen bezig ben met de Champions League, want ik wil altijd alles winnen. Of het nou de Premier League, het WK of een wedstrijd in FIFA 18 is: ik wil winnen", lacht hij. "Maar het klopt dat de Champions League erg belangrijk is, zowel voor de club als voor mij." De kans op de eerste echte prijs van het seizoen dient zich volgende week zondag aan, als bekerwinnaar Chelsea de tegenstander is in de strijd om de Community Shield.