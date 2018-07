De Jong: ‘Ik weet niet waarom ze het blijven doen, die centrale verdedigers’

PSV won zaterdag het laatste oefenduel van de voorbereiding. De Eindhovenaren waren dankzij treffers van Luuk de Jong en Gastón Pereiro met 2-1 te sterk voor Valencia. Het tweede PSV-doelpunt kwam tot stand vanuit een strafschop, nadat De Jong naar de grond was getrokken door Ezequiel Garay.

“Ik weet niet waarom ze het blijven doen, die centrale verdedigers. Ze hebben altijd de handen vol aan me. Ik had kunnen blijven staan, maar hij houdt me gewoon vast en ik kan niet springen. Als ik dan blijf staan, krijgen we niks. Ik vind dat hier meer op gelet moet worden en ik vind dit ook een terechte penalty”, zegt De Jong in gesprek met Voetbal International. De 27-jarige spits was tegen Valencia de aanvoerder van PSV, maar weet niet of hij dat blijft.

“Daar heb ik nog niets over gehoord van de trainer. Ik heb het altijd een eer gevonden om die band te dragen. Ik zit lekker in mijn vel en zal altijd hetzelfde doen op het veld, met of zonder band. Maar als ik de band krijg, is dat een grote eer”, stelt de aanvaller. Trainer Mark van Bommel is content met het optreden van zijn ploeg, zo vertelt hij aan FOX Sports. “Valencia heeft gewoon een heel goede ploeg. We hadden even nodig gehad om de schroom van ons af te gooien.”

Van Bommel zag zijn ploeg voor rust wat onwennig spelen. “Na rust vond ik ons in fases echt goed spelen, daar mogen we tevreden over zijn. De fases dat we goed spelen worden steeds langer, maar die moeten nóg langer worden”, zegt de oefenmeester, die zich lovend uitlaat over Pereiro. “Gastón kan heel erg goed voetballen. Als iedereen meedoet in het elftal, zie je dat naar boven komen. Gastón is een stilist en zelfs als je niet voor PSV bent, vind je hem een mooie speler. Hij had vorig jaar soms wat dromerige momentjes, daar gaan we aan werken.”