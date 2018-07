Smaakmaker van Eerste Divisie ‘stomverbaasd’ over boete en verbanning

Jonathan Okita traint tijdelijk apart van het eerste elftal van MVV, omdat hij te veel met een transfer bezig zou zijn. De 21-jarige aanvaller is naar eigen zeggen 'stomverbaasd' over zijn verbanning, ook al miste hij de eerste trainingen van het seizoen en kwam hij meer dan een half uur te laat voor de jaarlijkse elftalfoto. Volgens Okita is er sprake van een groot misverstand.

In gesprek met 1Limburg verzekert Okita dat hij wegens ziekte niet op de training was en daarvoor een doktersverklaring heeft afgegeven bij MVV. Hij heeft na zijn ziekte geen training gemist, stelt hij. Dat hij alleen in haperend Engels met trainer Ron Elsen kan communiceren, ligt ten grondslag aan het feit dat hij te laat kwam voor de elftalfoto, zo verzekert hij.

Okita verstond dat hij er om 13.50, fifty dus, moest zijn. In werkelijkheid stonden zijn ploeggenoten al om 13.15 (fifteen) klaar. “Jonathan heeft een contract tot medio 2019 en respecteert dat”, laat zijn zaakwaarnemer weten. “Natuurlijk wil hij een volgende stap maken, dat heeft hij MVV eerlijk verteld. Maar we moeten afwachten.”

Maandag gaan MVV en Okita, afgelopen seizoen goed voor negentien goals, opnieuw om de tafel. “We hebben hem een boete gegeven voor het missen van de trainingen zonder afmelding en verder hopen we er met een goed gesprek uit te komen”, stelt directeur Paul Penders. Van een transfer is vooralsnog geen sprake. “Dan moet een club zich bij ons melden en dan maken we een zakelijke afweging.”