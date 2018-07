Blessure van aankoop Mahrez houdt Manchester City bezig

Riyad Mahrez stond zaterdag in Miami slechts 28 minuten in het veld. De aankoop van Manchester City verscheen in het International Champions Cup-duel met Bayern München (2-3 winst) aan het startsignaal, maar door een blessure aan de enkel moest de spelmaker voortijdig het veld verlaten. Engelse media verzekeren dat de Algerijns international minimaal de start van het nieuwe Premier League-seizoen moet missen en dat de medische staf zich enigszins zorgen maakt.

“Ik weet niet wat de ernst van de blessure is. Ik was niet in de kleedkamer”, reageerde manager Josep Guardiola. "Het was zijn enkel. We zullen het zien, wellicht is het niets. Of ik me zorgen maak? Ik maak me over heel veel dingen zorgen. Over geblesseerde spelers, over spelers waar ik nog niet over kan beschikken, maar ik ben ook ontzettend tevreden over wat alle spelers tijdens deze tournee hebben gedaan.”

Bayern stond halverwege de eerste helft met 2-0 voor tegen een jeugdig Manchester City, dat na de invalbeurt van Bernardo Silva voor Mahrez de rug rechtte en voor de ommekeer zorgde: 2-3. De landskampioen, die zonder de WK-gangers in de Verenigde Staten verbleef, verloor eerder van Borussia Dortmund en Liverpool. “We hebben onze fouten uit de voorgaande duels geanalyseerd en we speelden vandaag stukken beter. We startten heel goed aan de wedstrijd en hadden veel kansen. We bleven maar gaan en ik ben tevreden.”

“We zijn hier met veel jonge en nieuwe spelers heengekomen. Dit is goed voor hun toekomst. Het helpt hen om het spel te begrijpen. Ik zie mijn spelers graag voor hun teamgenoten vechten en als een bescheiden team spelen. Je kunt je niet voorstellen hoe ik deze twee weken van deze spelers heb genoten. De jonge spelers zijn hongerig. Ze openen hun ogen en luisteren omdat ze nog heel hun loopbaan voor zich hebben. Ik wil ze graag bedanken.”