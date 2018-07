Zondag, 29 Juli 2018

Abramovich zet Chelsea voor miljarden in etalage

Het is de bedoeling dat Abdoulay Diaby Club Brugge gaat verlaten. De Malinese aanvaller wil graag de overstap maken naar de Franse of Spaanse subtop en Leganés, Saint-Étienne en Levante zijn geïnteresseerd in zijn diensten. (RMC Sport)

Bij Manchester United houdt men rekening met een scenario waarin Harry Maguire niet haalbaar blijkt. In dat geval verleggen the Red Devils de aandacht naar Milan Skriniar van Internazionale of Leonardo Bonucci van AC Milan. (Daily Mirror)

Na vijftien jaar is Roman Abramovich van plan om Chelsea van de hand te doen. De Russische miljardair wenst een bedrag van 2,2 miljard euro te ontvangen voor the Blues en de Britse zakenman Jim Ratcliffe wil de club overnemen. (The Secret Footballer)

Nacer Chadli staat op het punt om zijn loopbaan te vervolgen in de Turkse Süper Lig. Besiktas gaat de Belgisch international komend seizoen op huurbasis overnemen van West Bromwich Albion. (Diverse Turkse media)

Als het aan Newcastle United ligt, speelt Federico Fernández komend seizoen op huurbasis bij ‘the Magpies’. Swansea City weigert hier echter aan mee te werken en wenst een bedrag van twaalf miljoen euro voor de verdediger. (The Sun)