‘Ronaldo past beter bij een normale club met normale spelers dan Messi’

Diego Simeone werd daags voor de oefenwedstrijd tegen Paris Saint-Germain in het kader van de International Champions Cup aan de tand gevoeld over de ‘WhatsApp-affaire’. Een maand geleden lekte immers een fragment uit waarin de oefenmeester van Atlético Madrid en zijn assistent Germán Burgos over de teloorgang van Argentinie op het WK en de rol van Lionel Messi spraken.

“Lionel Messi is heel goed, maar alleen omdat hij altijd omringd wordt door buitengewone spelers. Als jij moest kiezen tussen Lionel Messi of Cristiano Ronaldo voor een normaal team, wie zou jij dan kiezen”, zei Simeone destijds. El Cholo werd zondag op een persconferentie in Singapore gevraagd naar een reactie. “Ja, dat was een gesprek tussen Burgos en mij op WhatsApp. Als ik moet kiezen tussen Ronaldo en Messi, op basis van hun individuele kwaliteiten, zou ik voor Messi kiezen.”

“Ik herhaal, tussen Messi en Ronaldo: als je geld hebt om iemand te kopen en om een goed team te creëeren, dan moet je Ronaldo kopen. In een team met normale voetballers past Ronaldo beter", benadrukte de voormalig Argentijns international. "Maar als je een héél goed team moet creëeren en je hebt ook goede spelers voor eromheen, dan moet je voor Messi gaan.”

“Het was een normaal gesprek tussen Germán en mij, een willekeurig gesprek tussen vrienden. Het ging er niet om wie de beste voetballer ter wereld is. Ronaldo past beter bij een normale club met normale spelers dan Messi. Messi, met geweldige voetballers om zich heen, blijft de beste voetballer ter wereld.”