Klopp looft Shaqiri na wereldgoal: ‘Niet normaal na pas vier dagen bij de club'

Liverpool was zaterdag in Miami met 1-4 te sterk voor een B-keus van Manchester United. Jürgen Klopp kon niet anders dan tevreden zijn over de inbreng van de officieus debuterende Xherdan Shaqiri, die de 1-2 van Daniel Sturridge voorbereidde en vervolgens met een schitterende omhaal de eindstand bepaalde. “Ja, het was goed natuurlijk. Dit is niet normaal na pas vier dagen bij de club, je zó aanpassen aan onze speelstijl”, beaamde Klopp na afloop.

“We wilden Shaqiri een beetje helpen met zijn positie, dat het niet te moeilijk voor hem zou zijn. Hij kreeg veel vrijheid en mocht offensief zijn gang gaan, en ook achter lange ballen aangaan. Dat is wat hij specifiek bij de goal van Sturridge deed. Hij deed het beter dan ik verwachtte, als ik eerlijk ben”, erkende Klopp. “Ik denk dat het vandaag een wedstrijd was waarin het voor iedereen makkelijk was om in te komen. We speelden ruim negentig minuten lang goed voetbal op een ondergrond die voor beide teams zeer moeilijk was.”

“We speelden simpel en snel, continu in beweging. Dat was goed. Na de nederlaag tegen Borussia Dortmund had ik geen goed gevoel”, vervolgde de Duitser. “Maar ik wist dat ik het niet groter moest maken dan het was. Het was een oefenduel. Als je fouten maakt, verlies je. Dat is niet anders en als je ervan leert, is het oké. Vandaag hebben we gewonnen, maar gaan we het ook niet groter maken dan het is.”

Klopp is onder de indruk van de geldingsdrang van Shaqiri. “Op het moment dat hij zijn contract bij ons ondertekende, wilde hij meteen blijven en meetrainen. Ik denk dat het een week was nadat hij klaar was op het WK! Ik zei: ‘Nee, nee, nee. Ga’. Hij is een paar dagen geleden aan de selectie toegevoegd en verheugt zich ontzettend op datgene wat komen gaat. De transfer is een zeer goed moment in zijn loopbaan, net als zijn transfers naar Bayern München, Internazionale en Stoke City. Dat zijn belangrijke momenten en nu kan hij opnieuw met een paar zeer goede voetballers samenspelen.”