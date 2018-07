VIDEO - Debuterende Shaqiri schittert in dikke zege Liverpool op United

Liverpool heeft zaterdag in de International Champions Cup een ruime overwinning op Manchester United geboekt. In een wedstrijd waarin Jürgen Klopp vrijwel zijn sterkste team kon opstellen en het duo Juan Mata en Alexis Sánchez de meest gelouterde Mancunians waren, zegevierde de Merseyside-club met 1-4. De treffer van Xherdan Shaqiri was van schitterende makelij.