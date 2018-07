Hoofdrollen voor Cillessen en Arthur in eerste oefenwedstrijd van Barcelona

Barcelona heeft de eerste oefenwedstrijd van het seizoen, in het kader van de International Champions Cup, na strafschoppen gewonnen. Het team van Ernesto Valverde en Tottenham Hotspur hielden elkaar in de Rose Bowl in evenwicht, 2-2, waarna de Spanjaarden in de penaltyreeks als winnaar uit de strijd kwamen. Daarin was Jasper Cillessen doorslaggevend met een redding op de inzet van Anthony Georgiu.

Barcelona speelde een sublieme eerste helft, met als enige domper de blessures van Denis Suárez en André Gomes, en nam daarin een dubbele voorsprong. In de vijftiende minuut was het raak: na een heerlijke bal van Sergi Roberto kopte Rafinha de bal richting Munir El Haddadi, die de eerste goal van de Catalanen voor zijn rekening nam. De 2-0 mocht er absoluut zijn. De officieus debuterende Arthur kreeg de bal van Rafinha en mikte het leer op prachtige wijze achter Paulo Gazzaniga in de bovenhoek.

Tottenham maakte in de eerste 45 minuten een zeer matige indruk: de spelers van Mauricio Pochettino kwamen door het balbezit en het tempo van Barcelona amper aan de bal en werden daarnaast in vrijwel alle duels afgetroefd. Cillessen hoefde in de eerste helft alleen in actie te komen op een vrije trap van Christian Eriksen. In de tweede helft kreeg de Nederlander echter hulp van de lat, toen hij geen antwoord op een vrije trap van de Deen had.

De Londenaren maakten in het tweede bedrijf jacht op minimaal een aansluitingstreffer en kregen in de 73e minuut loon naar werken. Na een scrimmage in het strafschopgebied van Barcelona schoot Heung-min Son laag raak: 2-1. De defensie kon ook niet voorkomen dat Georges-Kévin Nkoudou niet veel later de 2-2 maakte en daarmee een strafschoppenreeks afdwong. Daarin was Georgiu de schlemiel: Cillessen raadde zijn intenties, waarna Malcom de beslissende strafschop verzilverde.