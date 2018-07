Liverpool scoort viermaal tegen United onder toeziend oog van 95.000 fans

Liverpool heeft zaterdag in de International Champions Cup een ruime overwinning op Manchester United geboekt. In een wedstrijd waarin Jürgen Klopp vrijwel zijn sterkste team kon opstellen en het duo Juan Mata en Alexis Sánchez de meest gelouterde Mancunians waren, zegevierde de Merseyside-club met 1-4. Liverpool had eerder ook al van Manchester City gewonnen (en verloren van Borussia Dortmund), terwijl Manchester United 26 penalty's nodig had om AC Milan te verslaan.

Liverpool was in de eerste helft in Michigan, waar dik 95.000 toeschouwers op de tribune zaten, zonder meer de betere ploeg, maar liet na om het duel mogelijk al voor rust in het slot te gooien. In de eerste tien minuten keerde Lee Grant een kopbal van Mohamed Salah en haalde Ander Herrera een inzet van Virgil van Dijk van de doellijn. Na 27 minuten spelen wees de dienstdoende arbiter naar de stip, na een onhandige charge van Demetri Mitchell op Salah. Oog in oog met Grant maakte Sadio Mané geen fout en schoot hij het leer vanaf elf meter keurig tegen de touwen: 0-1.

De vreugde bij Liverpool was van korte duur. Doelman Kamil Grabara had vier minuten later geen antwoord op een schitterende vrije trap van Andreas Pereira: 1-1. Klopp voerde na de pause liefst zes wissels door, terwijl Mourinho alleen Grant door Joel Pereira verving. Ook in de tweede helft maakte Manchester United een matige indruk: the Mancunians kwamen amper aan de bal en leden vervolgens telkenmale balverlies.

Een minuut na opnieuw zes wissels van Klopp, die onder meer Van Dijk verving, nam Liverpool de leiding. Na voorbereidend werk van Shaqiri zorgde Daniel Sturridge met zijn eerste balcontact voor de 1-2. Mourinho opteerde in de laatste twintig minuten voor de entree van onder meer Tahith Chong en Fred en zag hoe Liverpool nog verder uitliep. Na een overtreding van Herrera op Andrew Robertson verzilverde Sheyi Ojo de toegekende penalty en Shaqiri bepaalde de eindstand met een werkelijk schitterende omhaal.