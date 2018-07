VIDEO - Schitterende doelpunten in krachtmeting tussen Benfica en Juventus

Het duel in de International Champions Cup tussen Benfica en Juventus in Wenen is zaterdagavond in het voordeel van de Italianen geëindigd. In de reguliere speeltijd hielden de teams van Rui Vitória en Massimiliano Allegri elkaar in evenwicht, via heerlijke treffers van Alex Grimaldo en Luca Clemenza, waarna de landskampioen van Italië de noodzakelijke strafschoppen beter nam: 2-4.