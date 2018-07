‘Als er een club uit de Nederlandse top drie komt, dan zou ik dat niet weigeren’

Het contract van Sheraldo Becker met ADO Den Haag loopt volgend jaar zomer ten einde. De club wil de verbintenis van de aanvaller dan ook graag openbreken. Hoewel hijzelf het liefst binnenkort een stap omhoog maakt, staat Becker niet onwelwillend tegenover een langer verblijf in de Hofstad. “Ik zou wel willen blijven”, erkent hij in gesprek met Omroep West.

“Als ik bijteken, moet alles wel juist zijn”, benadrukt Becker, 23 jaar, aan de regionale omroep. “Als er een club uit de Nederlandse top drie komt, of het buitenland, zou ik dat niet weigeren. Als ADO wil verlengen, moeten we dáár wel over praten. Je weet nooit wat er in de toekomst gaat gebeuren.”

Aan het einde van het afgelopen seizoen maakte Becker er al geen geheim van dat zijn ambities hoger reiken dan ADO. Hij denkt zelfs dat het wellicht tijd is voor een stap hogerop. “Ik denk er nog steeds hetzelfde over. Als ADO wil verlengen, dan moeten we praten. Ze willen hier dat ik zo snel mogelijk verleng. We zien wel hoe het gaat lopen."

Jeffrey van As, technisch manager van ADO, stelt dat Becker ‘een speler is waar veel naar geïnformeerd wordt’. “Hij ligt in Den Haag nog wel eens onder vuur. Dat is iets wat ik niet snap. Ik begrijp niet waarom hij soms onheus bejegend wordt vanaf de tribunes. Dat verdient een speler van ADO niet.”

“Sheraldo doet echt altijd zijn best en het feit dat er zoveel clubs en makelaars naar zijn status vragen, betekent dat hij een talenvolle voetballer is”, benadrukt de sportbestuurder van de Haagse club. “Natuurlijk doet hij soms weleens iets verkeerd... Maar het is een goede speler met een goed hart.”