Romero beent boos weg: ‘Teleurgesteld? Natuurlijk, dat zou ik ook zijn’

Maximiliano Romero leek in de slotfase van het oefenduel tussen PSV en Valencia (2-1) in actie te komen, maar zag tot zijn grote teleurstelling dat de scheidsrechter net een einde maakte aan de wedstrijd. De aanvaller zag zo zijn officieuze debuut in het Philips Stadion in rook opgaan en beende vervolgens boos weg richting de catacomben.

Het opvallende moment rondom de Argentijn én zijn reactie ontging niemand. Mark van Bommel kreeg na afloop de vraag waarom hij pas laat in de wedstrijd beroep wilde doen op de Argentijn, die sinds zijn komst in januari nog geen officiële speelminuten heeft gemaakt. “Hij heeft gisteren al met Jong PSV gespeeld. We wilden hem in laten vallen, maar de situatie was net zo dat de scheidsrechter affloot”, reageerde de coach van PSV in gesprek met FOX Sports.

“Teleurgesteld? Ja, natuurlijk. Maar dat zou ik ook zijn”, verzekerde Van Bommel. Romero, die in de winter voor ruim tien miljoen euro werd overgenomen van het Argentijnse Vélez Sársfield, kwam niet fit naar Eindhoven en liep vervolgens bij een training een bovenbeenblessure op. In maart hervatte Romero de groepstraining, maar hij kampte vervolgens tweemaal met terugslag. Eerder deze zomer maakte hij zijn officieuze debuut voor de Eindhovenaren.

Romero ondertekende in het Philips Stadion een contract tot de zomer van 2023. Hij zou in eerste instantie deze zomer komen, maar PSV wist hem al een half jaar eerder te halen zodat hij rustig kan wennen. Romero maakte in 2016 voor het eerst zijn opwachting in de hoofdmacht van Vélez en maakte vervolgens de nodige indruk door in veertig wedstrijden negen doelpunten te maken.