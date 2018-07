Van Bommel: ‘Zelfs als je niet voor PSV bent, vind je hem een mooie speler’

PSV was zaterdag te sterk voor Valencia. In eigen huis won de ploeg van trainer Mark van Bommel met 2-1. De oefenmeester van de Eindhovenaren was na afloop zeer tevreden, ziet zijn spelers ontwikkelen, al is er volgens hem altijd ruimte voor verbetering. Gastón Pereiro gaat komend seizoen wellicht een belangrijke rol in het elftal vervullen.

“Gastón kan heel erg goed voetballen. Als iedereen meedoet in het elftal, zie je dat naar boven komen. Gastón is een stilist en zelfs als je niet voor PSV bent, vind je hem een mooie speler”, benadrukte Van Bommel tegen FOX Sports. “Hij had vorig jaar soms wat dromerige momentjes, daar gaan we aan werken.”

Van Bommel wil meer vooruit voetballen en zag dat tegen Valencia af en toe zeker terug, al had PSV een slordige en onwennige openingsfase. “Valencia heeft gewoon een heel goede ploeg. We hadden even nodig gehad om de schroom van ons af te gooien. Er stonden vijf jongens in de basis die nog nooit in de basis stonden in dit stadion. Het was slordig, onwennig. Maar daarna zag je ons spel steeds meer terug en stond je bij rust met 2-1 voor.”

“Na rust vond ik ons in fases echt goed spelen, daar mogen we tevreden over zijn. De fases dat we goed spelen worden steeds langer, maar die moeten nóg langer worden.” Van Bommel leek tegen Valencia met een ploeg te spelen waarvan veel spelers bij de eerste officiële wedstrijd van het seizoen, zaterdag 4 augustus om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord, ook spelen.