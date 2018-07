Caballero held van Chelsea; De Vrij dolgedraaid bij tegentreffer

Chelsea heeft zaterdagavond in de International Champions Cup weten te winnen van Internazionale. Na negentig minuten stond er door doelpunten van Pedro Rodríguez en Roberto Gagliardini een 1-1 stand op het scorebord, waarna de beslissende strafschoppen beter werden genomen door de Engelsen.

In de Allianz Riviera in Nice werd de score al na acht minuten spelen geopend door Chelsea. Álvaro Morata draaide in het strafschopgebied van Inter Stefan de Vrij dol, waarna de spits uit een lastige hoek op doel vuurde. Samir Handanovic moest vervolgens een rebound weggeven, waarna Pedro eenvoudig kon scoren.

Chelsea was de bovenliggende partij in de openingsfase, maar moest gaandeweg toezien hoe de Italianen beter in de wedstijd kwamen. Een uitstekende schietkans voor Matteo Politano leverde na ruim een half uur voetballen nog geen doelpunt op, maar kort na de onderbreking was het alsnog raak voor Inter. Mauro Icardi wist na slordig balverlies op het middenveld van Chelsea Gagliardini te bereiken, waarna de middenvelder via doelman Willy Caballero raak schoot.

Beide teams wisselden vervolgens naar hartenlust, hetgeen het niveau van de wedstrijd niet ten goede kwam. Danny Drinkwater ondernam een kwartier voor tijd nog een opportunistische doelpoging die het doel van Handanovic slechts op een haar na miste, terwijl Lautaro Martínez namens Inter gevaar stichtte. Gescoord werd er uiteindelijk echter niet meer, waardoor strafschoppen volgden. Daarin keerde Caballero een strafschop van Milan Skriniar, waardoor Chelsea zegevierde.