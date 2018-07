PSV kan opgelucht ademhalen: ‘Hoe groot de kans is dat ik wegga? Niet’

PSV kende zaterdagavond tegen Valencia een prima generale repetitie voor de wedstrijd van volgende week tegen Feyenoord in het kader van de Johan Cruijff Schaal. De Eindhovenaren wonnen op eigen veld met 2-1 en verwelkomden bovendien sterspeler Hirving Lozano weer; de Mexicaan maakte als invaller onder luid applaus zijn eerste minuten na het afgelopen WK.

Lozano heeft genoten van de staande ovatie die hem gegund werd door de PSV-aanhang. "Het is altijd een feest hoe ik hier behandeld wordt", lacht hij voor de camera van FOX Sports. "Ik ben blij dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld en we moeten doorgaan waar we vorig seizoen mee zijn geëindigd: titels winnen. Daarvoor moeten we ons zo snel mogelijk de stijl aanmeten die de nieuwe trainer wil."

Lozano maakte op het WK grote indruk met onder meer een doelpunt tegen Duitsland. Het deed de geruchten omtrent een vertrek aanwakkeren. “Maar op dit moment blijf ik bij PSV”, zegt hij. “Maar we zien wel wat er gaat gebeuren. Ik ben in elk geval gelukkig in Eindhoven”

PSV lijkt voor komend seizoen in elk geval de beschikking te hebben over Steven Bergwijn. De twintigjarige vleugelaanvaller werd de afgelopen week veelvuldig in verband gebracht met een transfer naar Girondins de Bordeaux, maar Bergwijn stelt zaterdagavond na afloop van de oefenwedstrijd tegen Valencia nog minimaal een jaar in de Eredivisie te blijven voetballen.

Bergwijn zou bij Bordeaux in beeld zijn als opvolger van de naar Barcelona vertrokken Malcom. De Franse club is volgens De Telegraaf bereid het eigen transferrecord van 13,5 miljoen euro te breken, maar lijkt de komst van Bergwijn uit het hoofd te kunnen zetten. "Ik focus me op PSV en ben blij om hier te zijn. Hoe groot de kans is dat ik wegga? Niet. Ik blijf voor honderd procent bij PSV", laat hij weten voor de camera van FOX Sports.