‘Fulham en Newcastle bereiken akkoord over transfersom van 22,5 miljoen euro’

Aleksandar Mitrovic maakt een definitieve transfer naar Fulham, zo verzekeren diverse Engelse media zaterdagavond. Newcastle United zou naar verluidt een formeel bod van 22,5 miljoen euro op de aanvaller hebben geaccepteerd. De 23-jarige Mitrovic speelde de tweede helft van de afgelopen voetbaljaargang op huurbasis voor de Londenaren.

Mitrovic was in zeventien Championship-duels goed voor twaalf doelpunten en had daarmee een belangrijk aandeel in de promotie van the Cottagers naar de Premier League. De voorbije weken werd de Servisch international steevast met een terugkeer naar Craven Cottage in verband gebracht. Een miljoenentransfer lijkt nu daadwerkelijk op handen.

Mitrovic zou het trainingskamp van Newcastle hebben verlaten om een transfer naar Fulham af te ronden, nu de clubs naar verluidt tot een vergelijk zijn gekomen. Engelse media denken dat de transfer binnen 48 uur zal worden afgerond en dat de aanvaller komende woensdag in het oefenduel met Sampdoria reeds zijn officieuze rentree voor de Londenaren kan maken.

Mitrovic maakte medio 2015 de overstap van Anderlecht naar Newcastle, voor een bedrag van vijftien miljoen euro. Bij Partizan Belgrado en Anderlecht liep hij één op twee, maar in het tenue van the Magpies kon hij niet aan de verwachtingen voldoen. Na 72 officiële duels staat de teller op 17 doelpunten.