VIDEO - Arsenal geeft B-keus van Paris Saint-Germain pak slaag in Singapore

Arsenal geeft B-keus van Paris Saint-Germain pak slaag in Singapore

Arsenal heeft zaterdag met ruime cijfers gewonnen van Paris Saint-Germain. De ploeg van trainer Unai Emery was in Singapore met 5-1 te sterk voor de Franse club, waar de Spanjaard de afgelopen twee seizoenen werkzaam was. Kanttekening bij de ruime zege is wel dat Arsenal veel vaste basisspelers opstelde, terwijl Thomas Tuchel zijn belangrijkste spelers miste,