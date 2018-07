Tuchel voorspelt voordeel Arsenal: ‘Chelsea werd twee jaar geleden kampioen’

Paris Saint-Germain beleeft vooralsnog een lastige voorbereiding. De Franse landskampioen verloor vorige week in de International Champions Cup kansloos van Bayern München (3-1) en zaterdag ging het tegen Arsenal opnieuw mis (5-1). Thomas Tuchel wijt de teleurstellende resultaten onder meer aan de afwezigheid van een groot aantal dragende spelers.

De nieuwbakken trainer van PSG moet het vooralsnog stellen zonder nagenoeg al zijn sterspelers; onder anderen Kylian Mbappé, Edinson Cavani en Neymar zijn nog met vakantie na het afgelopen WK in Rusland. Als gevolg daarvan werkt Tuchel momenteel met een zeer jeugdige ploeg toe naar de start van het nieuwe seizoen in de Ligue 1, op 12 augustus tegen Caen. "Het is een enorm lastige situatie voor ons", vertelt hij aan diverse internationale media. "We willen dat onze spelers rusten, maar we willen ze tegelijkertijd ook graag terug, omdat we met een nieuwe technische staf werken en de competitie al zo snel begint."

Doelpunten van Mesut Özil, Alexandre Lacazette (tweemaal), Rob Holding en Eddie Nketiah bezorgden PSG uiteindelijk een forse nederlaag. "Maar het is niet de eerste keer dat we zulke vreemde resultaten zien", stelt Tuchel de supporters van PSG gerust. "Toen ik in Duitsland trainer van Mainz was, speelde ik na een EK of WK het liefst zo vroeg mogelijk in het seizoen tegen de grote teams. Dit kan gebeuren."

Waar PSG het dus moest stellen zonder zijn belangrijkste spelers, had Arsenal de beschikking over vrijwel al zijn vaste waardes. "Het zou Arsenal komend seizoen een enorm voordeel kunnen opleveren", denkt Tuchel. "Chelsea werd twee jaar geleden landskampioen van Engeland toen het bijzonder weinig internationals had."