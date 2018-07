Heerenveen blameert zich met 8-2 nederlaag in Duitsland

SC Heerenveen heeft precies twee weken voor de seizoensouverture in de Eredivisie een beschamende oefennederlaag geleden. Het elftal van nieuwbakken hoofdtrainer Jan Olde Riekerink verloor zaterdagavond in Duitsland met liefst 8-2 van TSG Hoffenheim, afgelopen seizoen de nummer drie in de Bundesliga.

Het betekende voor de Friezen het eerste verlies van de voorbereiding na eerder zeges op een regioteam, Drachtster Boys en Kayserispor en gelijke spelen tegen Borussia Mönchengladbach en FC Twente. Met onder anderen de van Manchester City overgekomen Rodney Kongolo voor het eerst als basisspeler was Heerenveen simpelweg niet opgewassen tegen het aanvalsspel van Hoffenheim, waar ex-PSV’er Joshua Brenet en voormalig Heracles Almelo-verdediger Justin Hoogma als invaller de tweede helft speelden.

De formatie van Olde Riekerink werd met name in de eerste helft volledig onder de voet gelopen door de Duitsers en keek na 45 minuten voetballen al tegen een 5-0 achterstand aan. Kerem Demirbay, Joelinton, Nadiem Amiri (strafschop), Leonardo Bittencourt en Ádám Szalai belandden in de eerste helft allen op het scorebord.

Na een uur spelen verzorgde Vincenzo Grifo vanaf de strafschopgebied de 6-0, waarna Henk Veerman met een kopbal wat terugdeed namens Heerenveen. In de slotfase werd de score verder opgevoerd door twee treffers van David Otto, voordat Michel Vlap de eindstand bepaalde. De Friezen openen het nieuwe Eredivisie-seizoen op 10 augustus met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle en oefenen tot die tijd nog vriendschappelijk tegen het Spaanse Levante.