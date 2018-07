PSV lijkt komst van Érick Gutiérrez af te ronden

De Eindhovenaren zullen de middenvelder eerst huren van Pachuca, waarna in 2019 de helft van de transferrechten voor vier miljoen euro gekocht zullen worden.

Ondanks een teleurstellend eerste seizoen wil West Ham United Javier Hernández niet verkopen. Men verwacht dat Chicarito onder de nieuwe manager Manuel Pellegrini zal opbloeien bij the Hammers . (Marca Claro)

Everton is niet van plan om Jordan Pickford naar Chelsea te laten gaan. Directeur voetbalzaken Marcel Brands zal alle aanbiedingen voor de doelman direct afwijzen. (Goal)