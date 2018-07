Ajax houdt deur op een kier: ‘Buiten hem mag niemand meer weg’

Bij Ajax kijkt men vol vertrouwen uit naar de start van het nieuwe Eredivisie-seizoen. De Amsterdammers roerden zich flink op de zomerse transfermarkt en maakten bovendien midweeks indruk met een 2-0 zege op Sturm Graz in de tweede voorronde van de Champions League. Edwin van der Sar hoopt dat Ajax zijn huidige selecte bij elkaar kan houden, al erkent de algemeen directeur dat Hakim Ziyech mogelijk nog voor een vertrek staat.

Van de aanvallende middenvelder is bekend dat hij deze zomer in principe de stap naar het buitenland wil maken. Ajax heeft zijn sterspeler toegezegd bereid te zijn mee te werken aan een vertrek, maar volgens Van der Sar is het niet ondenkbaar dat Ziyech nog minimaal één seizoen in de Johan Cruijff ArenA te bewonderen zal zijn. "We moeten kijken hoe het gaat met Ziyech en transfers, we hebben zelf natuurlijk een wens uitgesproken en dan moeten we gaan zien hoe dat de komende maand gaat. Hij heeft bepaalde clubs waarvoor hij graag zou willen spelen, maar heeft ook altijd gezegd dat hij Ajax nog altijd als een optie ziet", vertelt de beleidsbepaler zaterdag op de Open Dag van Ajax aan FOX Sports over Ziyech.

Ajax nam deze zomer definitief afscheid van Justin Kluivert, Deyovaisio Zeefuik, Nick Viergever, Norbert Alblas, Mitchell Dijks en Amin Younes, terwijl Mateo Cassierra op huurbasis bij FC Groningen werd gestald. Tegenover het vertrek van het zevental stond de komst van Daley Blind, Dusan Tadic, Hassane Bandé en Zakaria Labyad, terwijl de in januari ingelijfde Perr Schuurs definitief aansloot bij de selectie van trainer Erik ten Hag. Van der Sar benadrukt dat Ziyech de enige Ajacied is voor wie een vertrek deze zomer nog bespreekbaar is. "Buiten Ziyech mag niemand meer weg, maar dat heeft Marc Overmars (directeur spelersbeleid, red.) ook altijd gezegd.”

Van der Sar zegt uit te kijken naar het nieuwe seizoen. "We hebben natuurlijk een hele mooie start gehad woensdag. Ik heb er zeker zin, maar één zwaluw maakt natuurlijk nog geen zomer, dat is belangrijk om te onthouden. We weten allemaal dat we afgelopen jaar een moeilijk jaar hebben gehad. Dan is het mooi in het voetbal dat je weer opnieuw kan beginnen na de zomer. We hebben het zo neergezet, en de jongens zullen het moeten gaan doen. De verwachtingen zijn altijd vrij hoog bij Ajax, ik heb er zelf een aantal jaar mogen spelen en ze gelukkig waar mogen maken. Die verwachtingen zijn dit jaar niet anders."