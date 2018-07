Heracles Almelo bevestigt onderhandelingen over transfer smaakmaker

Jamiro Monteiro lijkt op weg naar de uitgang bij Heracles Almelo. De Eredivisionist laat zaterdagmiddag bij monde van technisch directeur Mark-Jan Fledderus aan Voetbal International weten met een nog onbekende club te onderhandelen over een transfer van de 24-jarige middenvelder.

Met welke club Heracles in gesprek is over een transfer van Monteiro wil Fledderus niet kwijt, maar naar verluidt gaat het om het Franse FC Metz. Die club eindigde vorig seizoen als laatste in de Ligue 1 en is zodoende komend seizoen actief op het tweede voetbalniveau van Frankrijk. Monteiro zou reeds zijn gespot bij les Grenats, melden diverse Franse media.

Het vertrek van de geboren Rotterdammer zou een hard gelag zijn voor Heracles. Monteiro was de afgelopen voetbaljaargang een van de smaakmakers op het middenveld van de Almeloërs en liet in 34 competitiewedstrijden uiteindelijk 4 doelpunten en 3 assists aantekenen. Doordat zijn contract in het Polman Stadion nog doorloopt tot medio 2020, kan Heracles bij een transfer vermoedelijk een fraaie transfersom tegemoetzien.

Overigens lijkt de club van nieuwbakken trainer Frank Wormuth met het aantrekken van Alexander Merkel al ingespeeld te hebben op een vertrek van Monteiro. De 26-jarige middenvelder tekende zaterdagochtend een contract voor één seizoen met een optie voor nog één jaar met de club. Eerder legde men Adrián Dalmau, Zeki Erkilinc, Joey Konings, Maximilian Rossmann, Jelle van Benthem, Yoëll van Nieff, Stephen Sama, Silvester van der Water, Lennart Czyborra en Janis Blaswich al vast.