Higuain kan voor 20 miljoen euro gehuurd worden

PEC Zwolle en Erik Israelsson zijn bijna van elkaar verlost. Er zijn onderhandelingen gaande met het Noorse Valerenga IF over een transfer van de middenvelder. (de Stentor)

Het is aannemelijk dat Lazar Markovic komend seizoen niet meer voor Liverpool speelt. Er wordt momenteel met Standard en Olympiacos gesproken over de Servische middenvelder. (Daily Mail)