Chery rondt medische keuring af en vliegt door naar Nederland

Tjaronn Chery gaat aan de slag in Turkije. De dertigjarige aanvallende middenvelder van Guizhou Zhicheng laat zich voor één seizoen verhuren aan Kayserispor, al moet de club uit China nog wel zijn handtekening zetten.

Zaakwaarnemer Serkan Kulup van SK Sportsmanagement bevestigt tegenover Voetbalzone dat Chery de medische keuring heeft doorlopen en naar Nederland is afgereisd voor het trainingskamp dat Kayserispor daar houdt. Vrijdag won De Tijger van Anatolië door een doelpunt van Bernard Mensah nog met 1-0 van FC Utrecht.

Tjaronn Chery en zijn zaakwaarnemer in het vliegtuig.

Chery maakte in de winter van 2017 de overstap van Queens Park Rangers naar Guizhou Zhicheng en kwam er tot 28 wedstrijden. Daarin was de linkspoot goed voor één doelpunt en negen assists. Vanwege de buitenlanderslimiet werd Chery onlangs niet ingeschreven voor de tweede seizoenshelft in de Super League, waarin Guizhou laatste staat.

Voor Chery wordt Kayserispor zijn negende profclub; eerder kwam hij uit voor onder meer FC Groningen en ADO Den Haag. Het door Ertugrul Salam getrainde Kayserispor versterkte zich eerder deze zomer al met Mensah, Sakib Aytac, Rajko Rotman, Hasan Hüseyin Acar en met Feyenoord-aanvaller Bilal Basacikoglu.