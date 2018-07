FIFA’s Best 2018: wie zijn de genomineerden en hoe wordt er gestemd?

De wereldvoetbalbond FIFA heeft de kandidaten bekendgemaakt voor FIFA’s Best, de prijs voor beste speler of trainer ter wereld bij de mannen en vrouwen. Cristiano Ronaldo is de grote favoriet om zijn titel van vorig jaar te prolongeren, terwijl Lieke Martens, de winnares van vorig jaar bij de vrouwen, niet eens genomineerd is. Tijdens een gala op 24 september in Londen worden de winnaars bekendgemaakt.

Wat zijn de Best FIFA Football Awards?

De Best FIFA Football Awards worden jaarlijks uitgereikt door de wereldvoetbalbond aan de beste spelers en trainers ter wereld. In 1991 werd deze prijs voor het eerst uitgereikt,destijds heette het nog FIFA World Player of the Year. In 2010 ging de bond een samenwerkingsverband aan met France Football en ontving de beste voetballer ter wereld de Ballon d’Or. Aan deze samenwerking kwam twee jaar geleden een einde. De Ballon d’Or wordt nog altijd uitgereikt door het Franse tijdschrijft, maar dat gebeurt niet meer in samenwerking met de FIFA.

Hoe werkt het stemmen?

Een panel van FIFA Legends heeft bij de mannen tien spelers en elf trainers genomineerd op basis van hun prestaties van 3 juli tot 15 juli. Een panel van experts heeft hetzelfde gedaan bij de twee categoriën voor de vrouwen. Journalisten, bondscoaches en aanvoerders kunnen hun stem uitbrengen op hun favorieten.

Ook de fans mogen hun stem uitbrengen (5 punten voor de eerste keus, 3 punten voor de tweede keuze en de derde keus krijgt 1 punt) en deze stemmen wegen voor 25 procent mee. Vanaf 3 september kan er ook gestemd worden op de FIFA Fan Award en de Puskás Award, de prijs voor het mooiste doelpunt van het afgelopen seizoen.

De genomineerden voor FIFA’s Best

Ronaldo won met Real Madrid voor de derde keer op rij de Champions League en is een van de grote favorieten om met de prijs aan de haal te gaan. Ook spelers als Lionel Messi, Antoine Griezmann, Kevin De Bruyne, Luka Modric en Kylian Mbappé maken een goede kans. Neymar, vorig jaar nog derde, moest een groot deel van vorig seizoen door een blessure aan zich voorbij laten gaan en behoort niet tot de genomineerden.

Martens, die vorig jaar naast Ronaldo op het podium stond, verdiende vorig jaar een transfer naar Barcelona. Hoewel ze daar een van de beteren is, heeft ze zich niet voldoende laten zien om ook dit jaar weer tot de genomineerden te behoren. Sarina Wiegman, bondscoach van de Oranje Leeuwinnen, maakt kans op de titel van FIFA Best Women’s Coach.

FIFA Best Men’s Player: Cristiano Ronaldo (Portugal/Real Madrid/Juventus), Kevin De Bruyne (België/Manchester City), Antoine Griezmann (Frankrijk/Atlético Madrid), Eden Hazard (België/Chelsea), Harry Kane (Engeland/Tottenham Hotspur), Kylian Mbappé (Frankrijk/Paris Saint-Germain), Lionel Messi (Argentinië/Barcelona), Luka Modric (Kroatië/Real Madrid), Mohamed Salah (Egypte/Liverpool), Raphaël Varane (Frankrijk/Real Madrid).

FIFA Best Women’s Player: Lucy Bronze (Engeland/Olympique Lyon), Pernille Harder (Denemarken/VfL Wolfsburg), Ada Hegerberg (Noorwegen/Olympique Lyon), Amandine Henry (Frankrijk/Olympique Lyon), Samantha Kerr (Australië/Sky Blue FC/Perth Glory FC/Chicago Red Stars), Saki Kumagai (Japan/Olympique Lyon), Dzsenifer Marozsán (Duitsland/Olympique Lyon), Marta (Brazilië/Orlando Pride), Megan Rapinoe (Verenigde Staten/Seattle Reig), Wendie Renard (Frankrijk/Olympique Lyon).

FIFA Best Men’s Coach: Massimiliano Allegri (Juventus), Stanislav Cherchesov (Rusland), Zlatko Dalic (Kroatië), Didier Deschamps (Frankrijk), Pep Guardiola (Manchester City), Jürgen Klopp (Liverpool), Roberto Martínez (België), Diego Simeone (Atlético Madrid); Gareth Southgate (Engeland), Ernesto Valverde (Barcelona), Zinédine Zidane (Real Madrid).

FIFA Best Women’s Coach: Emma Hayes /Chelsea), Stephan Lerch (VfL Wolfsburg), Mark Parsons (Portland Thorns), Reynald Pedros (Olympique Lyon), Alen Stajcic (Australië), Asako Takakura (Japan), Vadão (Brazilë), Jorge Vilda (Spanje); Martina Voss-Tecklenburg (Zwitserland); Sarina Wiegman (Nederland).