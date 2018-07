‘Sterspeelster van Oranje staat voor transfer naar Juventus’

Jackie Groenen staat mogelijk voor een transfer. De 23-jarige middenveldster van FFC Frankfurt is gesignaleerd in Turijn en zou in de nadrukkelijke belangstelling staan van Juventus, zo meldt journalist Giovanni Albanese op Twitter.

Juventus beschikte reeds over een vrouwentak, maar enkel over lagere elftallen. Vorig seizoen deed la Vecchia Signora voor het eerst met eerste elftal mee aan de Serie A en meteen werd men kampioen door Brescia in de finale van de play-offs na strafschoppen te verslaan. Beide partijen waren op zestig punten geëindigd.

Groenen staat voor haar derde seizoen bij FFC Frankfurt, met zestien nationale en vier internationale prijzen de meest succesvolle vereniging in het Duitse vrouwenvoetbal. Ze kwam eerder uit voor Chelsea, FCR Duisburg en Essen-Schönebeck. In Nederland speelde Groenen nooit voor een profclub.

De dertigvoudig international van het Nederlands elftal debuteerde in januari 2016 voor de Oranje Leeuwinnen en maakte in oktober van datzelfde jaar tegen Schotland haar eerste interlanddoelpunt. In 2017 won Groenen het EK in eigen land.