Transfer van Arias komt dichterbij na mislukte keuring bij Napoli

Youssouf Sabaly gaat niet naar Napoli. De 25-jarige rechtsback werd vrijdag medisch gekeurd in de Villa Stuart-kliniek, maar op basis van de testresultaten heeft Napoli besloten om niet in zee te gaan met de Senegalees international.

“Sabaly? Het klopt niet dat we hem gaan contracteren. Hij komt niet naar Napoli”, bevestigt voorzitter Aurelio De Laurentiis in een interview met Radio Kiss Kiss. I Partenopei hadden met Girondins Bordeaux naar verluidt een akkoord bereikt over een transfersom van bijna dertien miljoen euro.

De in Frankrijk geboren Sabaly ruilde Cellois in 2003 in voor Paris Saint-Germain, maar brak niet door bij de club uit de hoofdstad. Hij speelde niet één wedstrijd in het eerste elftal, werd verhuurd aan Évian, Nantes en Girondins Bordeaux en maakte vorig jaar zomer voor vier miljoen euro de definitieve overstap naar les Girondins.

Nu Sabaly niet naar Stadio San Paolo komt, wordt het waarschijnlijker dat men gaat voor Santiago Arias van PSV. Echter, Napoli is ook nog bezig met doelman Guillermo Ochoa. “We hebben te maken met het aantal niet EU-spelers dat we mogen hebben”, zei De Laurentiis vrijdag. “Als we Ochoa halen, moeten we Arias laten gaan. Dan gaan we voor Sabaly, die het voordeel heeft dat hij ook als linksback kan spelen.”