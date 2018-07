PSV wilde Groeneveld terughalen: ‘Ik had er een heel mooie tijd’

Arnaut Groeneveld tekende in juni een contract voor vier seizoenen bij Club Brugge. De aanvaller had ook in Nederland kunnen blijven, want PSV had interesse om hem terug te halen. Groenveld had de club uit Eindhoven in 2016 juist ingeruild voor NEC.

Groeneveld bevestigt in een interview met Het Nieuwsblad dat PSV belangstelling toonde en voegt eraan toe dat meer Nederlandse topclubs interesse hadden. “Bij PSV had ik een heel mooie tijd. Die club heeft me gevormd en gemaakt tot wie ik vandaag ben. Maar uiteindelijk liepen er een aantal dingen mis.”

“Mij ergens thuis voelen: dat was de bedoeling. En dat heeft me tot bij Club gebracht”, aldus Groeneveld, die naar eigen zeggen ook naar de Bundesliga, Premier League en Frankrijk kon. “Dat is heel wat, maar ik heb goed nagedacht over mijn keuze.”

Groeneveld, die zichzelf ‘Danjuma’ laat noemen, speelde voor RKSV Margriet en FC Oss alvorens hij in de zomer van 2008 naar PSV vertrok. Hij brak niet door en vertrok in 2016 dus naar NEC. In De Goffert kwam de Nederlands jeugdinternational tot 14 doelpunten en 17 assists in 46 wedstrijden.