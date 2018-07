Mahrez wees clubs af: ‘Het was mijn keuze om naar Man City te gaan’

Manchester City verzekerde zich in juli voor 68 miljoen euro van de komst van Riyad Mahrez. De aanvaller had de keuze uit meerdere clubs, maar koos dus voor de kampioen van de Premier League. Hij zegt in gesprek met ESPN bewust voor een transfer naar the Citizens te hebben gekozen.

“Het is goed om interesse te hebben van clubs, maar het was mijn keuze om naar Manchester City te gaan. Dit is een grote club. Een grote club met grote spelers en een grote manager. Alles is hier aanwezig om jezelf te verbeteren en om prijzen te winnen”, vertelt de 27-jarige Algerijn, die sinds de winter van 2014 voor Leicester speelde.

Omdat de 39-voudig international met Algerije niet meedeed aan het WK, is hij de voorbereiding vroeg begonnen. De PFA Player of the Year van 2016 hoopt komend seizoen kampioen te worden en stelt dat de voortekenen goed zijn. “Het ziet er tot dusver goed uit, heel goed zelfs”, aldus de geboren Fransman.

“We trainen goed en werken hard. We hebben nog twee weken tot de eerste wedstrijd, dus we moeten doorgaan met hard werken en dan zullen we wel zien. Waarom Guardiola mij gekocht heeft? Ik ben hier en maak deel uit van het team. Ik ben hier om met mijn kwaliteiten te helpen en dat is het. Concurrentie verbetert de spelers en het team. Concurrentie kan alleen maar goed zijn, denk ik”, besluit Mahrez.