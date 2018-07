‘Feyenoord is onrealistisch, maar ik sta open voor een Nederlandse club’

Sinds januari 2017 speelt Kaj Ramsteijn in het shirt van Aalesund FK. Het contract van de 28-jarige verdediger loopt nog tot het einde van 2019 en hij heeft het naar zijn zin in Noorwegen, al hoopt hij terug te keren in Nederland. “Als profvoetballer kan je haast niet meer wensen”, zegt Ramsteijn in gesprek met World Football Index.

“Noorwegen is een geweldig land om in te wonen. Ik heb het enorm naar mijn zin bij de club”, stelt de verdediger, die de jeugdopleiding van Feyenoord doorliep. Via Excelsior, VVV-Venlo, Sparta Rotterdam, het Portugese Marítimo en Almere City kwam hij bij Aalesund terecht. “Het was een droom om de jeugdopleiding van Feyenoord te doorlopen, ik heb daar echt een fantastische tijd gehad."

“Ik heb bij Feyenoord veel geleerd van Kees van Wonderen, hij gaf me tips en liet me nadenken over mijn spel”, vervolgt Ramsteijn, die toegeeft graag terug te willen keren in Nederland. “Eerlijk gezegd is de kans niet zo groot dat ik nog lang in Noorwegen zal blijven. Een terugkeer bij Feyenoord is een beetje onrealistisch, maar ik sta open voor een Nederlandse club.” Ramsteijn speelde eerder in het buitenland voor het Portugese Marítimo, waar hij tussen 2014 en 2015 onder contract stond.

“Het was een geweldig avontuur, een hele andere wereld dan Nederlandse profvoetballers gewend zijn. In Portugal was het constant chaos: de voorzitter kwam geregeld de kleedkamer binnen”, herinnert de verdediger. “Ik speelde in Portugal met Danilo, een geweldige speler. Bij Feyenoord speelde ik met Georginio Wijnaldum en Leroy Fer, buitengewone spelers. De beste tegenstander die ik ooit heb gehad, is zonder twijfel Luis Suárez. Hij weet altijd ruimte te vinden en kan die kwaliteit met zijn snelheid benutten.”