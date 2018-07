AC Milan zoekt opvolger van Bonucci: ‘Ik heb ze niet gesproken’

AC Milan dreigt Leonardo Bonucci kwijt te raken aan Juventus. Simon Kjaer zou in beeld zijn als vervanger, maar zaakwaarnemer Mikkel Beck laat aan Goal weten dat de belangstelling van i Rossoneri in ieder geval niet concreet is. De 29-jarige Kjaer ligt momenteel tot 2021 vast bij Sevilla.

“Ik heb de geruchten ook gezien, maar we hebben de afgelopen dagen niet direct met Milan gesproken. Milan toonde vorig jaar zomer op enig moment interesse, maar uiteindelijk koos hij ervoor om naar Sevilla te gaan.” Beck zegt niet verbaasd te zijn door de geruchten rondom zijn cliënt, daar Kjaer het goed doet bij Sevilla en een prima WK achter de rug heeft.

“Als een speler op zo’n hoog niveau presteert, dan zal er altijd speculatie zijn en zullen andere grote clubs mogelijk op hem letten. Maar Simon is blij om voor Sevilla in een grote competitie als LaLiga te spelen en de club heeft grote ambities. Simon houdt daarvan en is er klaar voor om er een geweldig seizoen van te maken”, besluit de agent van de Deen.

Sevilla begint het competitieseizoen op 19 augustus met een uitwedstrijd tegen Rayo Vallecano, maar speelt eerst nog tegen Barcelona in de strijd om de Supercopa. Kjaer kwam vorig jaar zomer voor 12,5 miljoen euro over van Fenerbahçe en speelde tot dusverre 27 wedstrijden voor Sevilla.