Vraagtekens bij transfersom Klaassen: ‘Ik hoop dat ze verstandig zijn’

Davy Klaassen kent een daverende start bij Werder Bremen, want de middenvelder kwam vrijdag in zijn eerste wedstrijd meteen tot scoren voor zijn nieuwe werkgever. Willi Lemke, voormalig directeur en commissaris van die Werderaner, is blij met de komst van de middenvelder van Everton.

“Zoals alle Werder-fans heb ik mij erover verheugd”, aldus Lemke in een interview met de Weser-Kurier. “Het is natuurlijk een zeker financieel risico dat de club neemt, maar daarvoor moeten we niet te veel druk op de schouders van Klaassen leggen en niet altijd topprestaties en veel doelpunten verwachten. Ook hij is uiteindelijk één van de elf.”

“Twee seizoenen geleden heeft hij in Amsterdam super gespeeld. Met Max Kruse en hij hebben we iets om ons op te verheugen”, aldus Lemke, die zich wel stoort aan de transfersommen die tegenwoordig worden betaald. “Dat vind ik zum Kotzen. Want iedere gronding gaat verloren wanneer spelers voor meer dan tweehonderd miljoen euro overstappen en salarissen van zestig miljoen vanzelfsprekend worden.”

“Dit heeft niets meer te maken met de sociale realiteit waarin we leven. Het is voor veel mensen ook gewoon pervers”, aldus de 71-jarige Lemke, die hoopt dat clubs in de toekomst bij zinnen komen en minder uitgeven. “Ik hoop het. En ik hoop ook dat Werder verstandig met de inkomsten omgaat, want vijftien miljoen euro is enorm.” De 25-jarige Klaassen tekende bij Werder een contract tot de zomer van 2022.