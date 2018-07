Zaterdag, 28 Juli 2018

ADO meldt zich na recordtransfer in Friesland

Manchester United wil deze zomer nog een dure verdediger binnenhalen. Marcos Rojo en Matteo Darmian zouden daar het slachtoffer van worden en mogen vertrekken als the Red Devils beet hebben. (Daily Mirror)

Bij Chelsea doet men er alles aan om Eden Hazard binnenboord te houden. The Blues hebben de Belgische vleugelaanvaller de aanvoerdersband aangeboden in een poging om hem in Londen te kunnen houden. (Daily Express)

Nu Björn Johnsen naar AZ is vertrokken, gaat ADO Den Haag zich bij sc Heerenveen melden. De Friezen verlangen een bedrag tussen de vier en vijf ton voor Henk Veerman en de club uit Den Haag wil hier waarschijnlijk aan voldoen. (Leeuwarder Courant)

Kyle Lafferty keert mogelijk na zes jaar terug bij Rangers FC. De club van manager Steven Gerrard gaat bij Hearts een verbeterde aanbieding uitbrengen op de Noord-Ier, nadat een openingsbod van 220.000 euro van tafel geveegd werd. (Daily Mail)

De transfer van Jamaal Lascelles van Newcastle United naar Leicester City bevindt zich in de afrondende fase. Daarmee spelen the Foxes in op het naderende vertrek van Harry Maguire, die in de belangstelling staat van Manchester United. (The Sun)