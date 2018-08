Brands telt miljoenen neer en haalt tweede versterking weg bij Barça

Lucas Digne vervolgt zijn loopbaan bij Everton, zo maakt de club via zijn officiële kanalen bekend. De 25-jarige Franse vleugelverdediger komt over van Barcelona en heeft bij the Toffees een vijfjarig contract ondertekend, dat hem tot medio 2023 aan de club verbindt. Everton maakt naar verluidt 14 miljoen euro over naar Barça, al kan die transfersom door bonussen nog oplopen tot 22 miljoen.

Zodoende komt er na twee jaar een einde aan het dienstverband van Digne bij Barcelona. De Catalanen namen hem in de zomer van 2016 voor circa 16,5 miljoen euro over van Paris Saint-Germain. Eerder speelde Digne in het shirt van AS Roma, dat hem een seizoen huurde van les Parisiens, en Lille OSC. Zijn contract bij Barcelona liep nog tot medio 2021 en eigenlijk was de club niet van plan om de verdediger te laten gaan.

Everton voldeed echter aan de eisen van Barcelona, waardoor men instemde met het vertrek van Digne. Marcel Brands, director of football bij de Engelse club, vloog afgelopen week naar Barcelona om de transfer af te ronden. Er zou overigens niet alleen onderhandeld zijn over Digne, maar ook over Yerry Mina. Voor de Colombiaanse verdediger moet echter een stuk dieper in de buidel getast worden, omdat er veel interesse is. Everton hoopt volgens verschillende Engelse media ook nog spoedig tot een akkoord te komen over Mina.

Digne verliet afgelopen week het trainingskamp van Barcelona in de Verenigde Staten en vertelde zijn ploeggenoten dat hij een transfer zou gaan maken. De Franse vleugelverdediger was in Catalonië de stand-in van Jordi Alba en moest het daardoor voornamelijk stellen met een plaats op de reservebank. In de afgelopen twee jaar speelde Digne 46 wedstrijden voor Barcelona. Na Richarlison is hij de tweede zomerse aanwinst van Everton.