‘Wolves blazen transfer van twintig miljoen euro af na blessure’

Adama Traoré heeft zijn transfer naar Wolverhampton Wanderers in rook zien opgaan. De 22-jarige rechtsbuiten zou zaterdag een contract tekenen bij de promovendus, maar deed vrijdag nog mee in de oefenwedstrijd tegen Sunderland en moest zich na een klein half uur laten vervangen.

Traoré raakte geblesseerd aan de schouder en werd vervangen door Martin Braithwaite. Waarschijnlijk staat hij vier tot zes weken aan de kant. Wolverhampton zou de gelimiteerde transfersom van Traoré, ter waarde van twintig miljoen euro, op tafel hebben gelegd, maar het bod hebben ingetrokken nu de Spanjaard de eerste weken dus niet inzetbaar is.

Volgens Engelse media overweegt Traoré juridische stappen te ondernemen tegen Middlesbrough omdat hij zou zijn ‘gedwongen’ om minuten te maken tegen Sunderland. En dat terwijl zijn vliegticket klaarlag en zijn medische keuring reeds gepland was. Bij the Wolves kon Traoré bovendien meer verdienen dan de 28.000 euro per week die hij nu opstrijkt.

Manager Tony Pulis zei vrijdag overigens dat de clausule in het contract van Traoré nog door geen club is geactiveerd: “Nee, op het moment niet. Ik denk dat iedereen, zeker ikzelf, wil dat hij blijft. Maar als het geld van zijn clausule op tafel komt te liggen, dan ligt zijn lot niet meer in de handen van de club. Maar ik hoop en bid dat hij blijft.” Traoré, die nog tot medio 2020 vastligt, speelde eerder voor ston Villa, Barcelona en L’Hospitalet.