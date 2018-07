CSKA incasseert tien miljoen en verwelkomt Uruguayaans international

CSKA Moskou boekte vrijdag een 1-0 overwinning op Lokomotiv Moskou en legde daarmee beslag op de nationale Supercup. Het was meteen de laatste wedstrijd voor Vitinho in het shirt van CSKA, want hij is vertrokken naar Flamengo.

De 24-jarige Braziliaan heeft een contract getekend tot nieuwjaarsdag 2023 en levert CSKA naar verluidt tien miljoen euro op. Daarmee maken de Russen een lichte winst, want in 2013 werd Vitinho voor negenenhalf miljoen overgenomen van Botafogo. Ook speelde Vitinho nog anderhalf jaar op huurbasis voor Internacional.

De voormalig jeugdinternational kwam in de hoofdstad tot 19 doelpunten en 15 assists in 84 wedstrijden en gaat waarschijnlijk opgevolgd worden door Abel Hernández. Deze 27-jarige Uruguayaan, 29-voudig international, is transfervrij sinds zijn vertrek bij Hull City en staat op het punt om voor drie seizoenen te tekenen in de VEB Arena.

Vitinho heeft CSKA via een Instagram-video bedankt: “Ik bedank CSKA, mijn ploeggenoten en Mário Fernandes en trainer Viktor Goncharenko in het bijzonder. Zij hebben mij veel liefde en vertrouwen gegeven. Ik ben dankbaar voor alle lessen die ik hier heb geleerd en mogelijkheden om mijzelf verder te ontwikkelen. Ik ben bij CSKA sterker geworden: in tactisch, fysiek, mentaal en technisch opzicht.”