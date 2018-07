Kassa rinkelt bij AZ: ‘Je hoeft niet bij een grote club te zitten’

AZ verbrak onlangs zijn clubrecord door Alireza Jahanbakhsh voor 25 miljoen euro aan Brighton & Hove Albion te verkopen. Eerder deze zomer vertrok Wout Weghorst al voor 10,5 miljoen naar VfL Wolfsburg, terwijl twee seizoenen geleden 22 miljoen werd overgehouden aan de verkoop van Vincent Janssen. Max Huiberts, technisch directeur van AZ, is niet verbaasd dat clubs bereid zijn om zoveel te betalen.

“Er wordt veel geroepen dat het belachelijk is dat er zoveel wordt betaald voor spelers van AZ. Wij vinden dat wel normaal, omdat we denken dat spelers dat waard zijn”, zegt Huiberts in gesprek met de NOS. Hij stelt dat het niet per se een meerwaarde is dat een speler bij een grotere club heeft gezeten. “We hebben veel data van spelers, kunnen ze goed vergelijken en doen dat ook met soortgelijke transfers die zijn gemaakt in andere landen.”

“Als ik kijk wie er bij ons op de tribunes zitten, dan zijn dat scouts van de top en subtop van de Bundesliga, Primera División en de Premier League. Ze zitten daar omdat ze onze spelers interessant vinden. Je hoeft niet bij een grote club te zitten om een grote transfer te maken. Het weegt wel mee dat je in de top van de Eredivisie speelt”, vervolgt de technisch directeur van AZ. Hij begrijpt wel dat Jahanbakhsh meer oplevert dat Justin Kluivert, die van Ajax naar AS Roma vertrok.

“Kuivert had nog een contract voor één jaar, Alireza voor twee. Kluivert is international van Nederland en speelde maar één interland. Alireza is international van Iran en heeft al meer dan veertig interlands gespeeld. En Alireza is de topscorer van de Eredivisie, heeft de meeste assists achter zijn naam. Dan maakt het voor ons niet uit voor welke club je speelt”, concludeert Huiberts.