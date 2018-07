‘Mini-Messi’ met verleden bij Manchester City keert terug in Madrid

José Ángel Pozo la Rosa gaat aan de slag bij Rayo Vallecano. De club uit Vallecas maakt bekend dat de aanvallende middenvelder voor één tot anderhalf miljoen euro is overgenomen van Almería en een contract voor vijf seizoenen heeft getekend.

De 22-jarige Pozo is de derde aanwinst voor het team van trainer Míchel, na Gaël Kakuta en Emiliano Velázquez. Met zijn overstap naar Rayo Vallecano is hij na zes jaar teruggekeerd in de hoofdstad, want eerder speelde Pozo in de jeugdopleiding van Real Madrid.

Manchester City nam het talent in 2015 voor een kleine drie miljoen euro over. De voormalig international van Jong Spanje werd in zijn eerste seizoen in Engeland verkozen tot Talent van het Jaar van de jeugdopleiding van the Citizens en werd door de pers zelfs omschreven al ‘Mini-Messi’.

Een doorbraak bleef uit, want Pozo kwam slechts vier keer in actie in het eerste elftal. Hij vertrok medio 2015 naar Almería en kwam in dienst van die club tot 7 treffers en 11 assists in 108 optredens. Onda Cero meldde in december dat Pozo waarschijnlijk naar het tweede elftal van Barcelona zou gaan, maar die transfer is nooit afgewikkeld.