Debutant onder Van Gaal vertrekt voor derde keer bij Man United

Cameron Borthwick-Jackson speelt komend seizoen voor Scunthorpe United. Manchester United maakt bekend dat de 21-jarige linkerverdediger op huurbasis ervaring gaat opdoen bij de club uit de League One.

Borthwick-Jackson meldde zich op zesjarige leeftijd in de jeugdopleiding van Manchester United en maakte in november 2015 onder Louis van Gaal zijn debuut in het eerste elftal. Hij kwam tot dusverre tot veertien wedstrijden in het eerste elftal, maar daar gaan in het komende voetbaljaar dus niet meer duels bij komen op Old Trafford.

Borthwick-Jackson werd al verhuurd aan Wolverhampton Wanderers en Leeds United en ligt bij Manchester United nog tot de zomer van 2020 vast, met een optie op een extra jaar. Bij Scunthorpe gaat hij samenspelen met onder anderen voormalig PSV’er Funso Ojo en James Horsfield, die is overgekomen van NAC Breda.