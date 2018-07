‘Real Madrid ziet intern alternatieven en acht komst te dure Hazard onnodig'

Real Madrid is niet langer geïnteresseerd in Eden Hazard, zo weet AS zaterdagochtend te melden. De Belgische vleugelaanvaller van Chelsea werd de laatste weken meer dan eens gelinkt aan een overstap naar de Spaanse hoofdstad, maar de Koninklijke acht zijn komst momenteel onnodig en denkt de spelers voor zijn positie reeds in huis te hebben.

Julen Lopetegui, de nieuwe trainer van Real Madrid, is bijzonder gecharmeerd van Isco, met wie hij al samenwerkte bij de nationale ploeg van Spanje. Onder Zinédine Zidane was de 26-jarige aanvallende middenvelder vorig seizoen niet altijd een vaste waarde bij de Koninklijke. Desondanks twijfelde Lopetegui niet aan Isco, die altijd een vaste waarde bleef bij de Spaanse ploeg.

De 51-jarige oefenmeester is dan ook van plan om van Isco een bepalende speler te maken in zijn team bij Real Madrid. Daarnaast heeft hij een belangrijkere rol in gedachten voor Marco Asensio, die komend seizoen vaker aan spelen moet toekomen. Al met al achten de Madrilenen de komst van Hazard daarom onnodig, temeer omdat er hoogstwaarschijnlijk diep in de buidel getast moet worden voor de vleugelaanvaller.

Het contract van Hazard bij Chelsea loopt nog tot medio 2020 en the Blues zijn geenszins van plan om mee te werken aan een transfer. Real Madrid denkt naar verluidt minimaal tweehonderd miljoen euro te moeten betalen voor de aanvaller. Omdat zijn komst niet hoognodig is, is men voorlopig niet meer geïnteresseerd in Hazard.