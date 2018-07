‘El Tri’ moet op zoek naar nieuwe bondscoach na besluit Osorio

De Mexicaanse voetbalbond moet op zoek naar een nieuwe bondscoach. Juan Carlos Osorio heeft na ‘een periode van reflectie, analyses en meerdere gesprekken’ namelijk besloten om zijn aflopende contract niet te verlengen. Op het afgelopen WK in Rusland werd El Tri in de achtste finales uitgeschakeld door Brazilië.

De Colombiaanse keuzeheer stond sinds 2015 aan het roer bij de Mexicaanse ploeg. Onder zijn leiding won Mexico 33 van de 52 interlands, het hoogste winstpercentage van een keuzeheer van de nationale ploeg in 28 jaar. De Mexicaanse voetbalbond was graag met Osorio doorgegaan, maar hij besloot anders. Op het WK begon Mexico op imponerende wijze door Duitsland met 1-0 te verslaan door een doelpunt van Hirving Lozano. De achtste finales werden bereikt, maar daarin was Brazilië met 2-0 te sterk.

Dennis te Kloese, directeur nationale selecties bij de Mexicaanse bond, gaf tijdens het WK in gesprek met Voetbalzone aan de overwinning op Duitsland wel eens slechts nieuws voor de voetbalbond kon betekenen. “Als je van Duitsland kan winnen en je speelt een aantal goede wedstrijden, zet je jezelf wel op de kaart. Dat zou dan slecht nieuws voor ons kunnen betekenen. Het is niet makkelijk om een opvolger te vinden. Maar Mexico is een groot land en heeft een behoorlijke aantrekkringskracht.” Mogelijk gaat Osorio aan de slag bij de nationale ploeg van Colombia, waar hij wordt gezien als de opvolger van José Pekerman.