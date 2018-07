Klopp: ‘Als we de finale hadden gewonnen, hadden we hem alsnog gehaald’

Liverpool verloor in mei de Champions League-finale van Real Madrid, dat in Kiev met 3-1 te sterk was voor the Reds. De voornaamste schuldige van de nederlaag in de finale was doelman Loris Karius. Met Alisson Becker haalde Liverpool deze zomer een nieuwe doelman, maar manager Jürgen Klopp ontkent dat het te maken heeft met het optreden van Karius in de finale.

Karius ging in de eindstrijd tot twee keer toe in de fout, bij het eerste doelpunt van Karim Benzema en het derde doelpunt van Gareth Bale. “Als we de finale hadden gewonnen en Alisson was vervolgens op de markt geweest, hadden we hem alsnog gehaald. Ik denk dat hij de doelman is die we graag willen hebben. Onze doelmannen zijn erg goed en hetzelfde geldt voor onze middenvelders”, zo wordt Klopp geciteerd door the Guardian.

“Maar dat betekent niet dat we tegen Fabinho zeggen: Sorry, we hebben al genoeg goede spelers. We halen een aantal spelers binnen, omdat we het idee hebben dat we met hen een stap verder kunnen komen”, vervolgt de Duitse manager van the Reds. “Om die reden hebben we ook Naby Keïta binnengehaald. Het is ons werk om steeds een stapje verder te zetten.”

“Het is niet zo dat ik door de kleedkamer liep en vertelde dat ik Fabinho en Keïta ging halen. Net als dat ik voor de medische keuring niet vertelde dat we een doelman gingen halen”, besluit Klopp. Liverpool roerde zich al behoorlijk op de transfermarkt en versterkte zich reeds met Xherdan Shaqiri (Stoke City), Fabinho (AS Monaco), Keïta (RB Leipzig) en Alisson (AS Roma).