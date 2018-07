Zoontje Silva vocht voor zijn leven: ‘De moeilijkste maanden uit mijn leven’

Op sportief gebied kende David Silva vorig jaar een uitstekend seizoen met Manchester City, dat onder meer kampioen van Engeland werd. Privé heeft de Spaanse middenvelder een iets minder rooskleurige tijd achter de rug, omdat zijn zoontje Mateo in december te vroeg geboren werd. “Het is te vroeg om te zeggen dat hem goed met hem gaat”, vertelt Silva aan de Daily Mirror.

“Het goede nieuws is dat mijn zoon steeds sterker wordt. Hij moet nog steeds medische testen blijven ondergaan, maar we kunnen in ieder geval een beetje aan de toekomst denken. Het is vanzelfsprekend dat de eerste maanden nadat mijn zoon geboren werd, de moeilijkste uit mijn leven waren. Je verwacht niet dat je een baby voor zijn leven ziet vechten. Het was een hele rare tijd, achteraf vraag je je af hoe je het hebt volgehouden”, stelt de 32-jarige middenvelder.



“Ik vertrouwde op de kracht van mijn vriendin, mijn familie en ook mijn teamgenoten”, vervolgt Silva, die vlak na de geboorte van zijn zoon een aantal dagen vrijaf kreeg van manager Josep Guardiola. “Mateo was ook een inspiratiebron voor me, door de manier waarop hij vocht. Ik vloog op en neer tussen Engeland en Spanje, probeerde er voor mijn zoon te zijn en probeerde te trainen. Mentaal was het zwaar, maar ik moest sterk zijn omdat ik wilde dat hij bleef vechten. Of het me heeft veranderd? Ik denk het niet, want familie is altijd belangrijk voor me geweest.”

“De club heeft me altijd goed behandeld, dat besefte ik toen Mateo in december te vroeg geboren werd. Het was kerst, de drukste periode van het seizoen en Pep had me nodig. Maar hij zei: Er is niks belangrijker dan familie. Neem alle tijd om voor je zoon, je familie en voor jezelf te zorgen”, herinnert de middenvelder. “In de ergste periode van mijn leven, gaven Pep en Manchester City me de liefde die ik nodig had. Dat is de kant van Guardiola die mensen van de buitenkant niet kennen, omdat ze hem zien als professional.”

“Pep weet dat er belangrijkere dingen zijn dan het winnen van prijzen. City is een club die altijd voor de prijzen speelt, maar op dat moment liet iedereen zien dat er meer is dan voetbal. Er zijn niet alleen succesvolle mensen, maar ook mensen die weten dat familie het belangrijkste is”, concludeert Silva, wiens contract medio 2020 afloopt. Hij heeft reeds besloten Manchester City dan te verlaten. “Ik weet nog niet voor wie ik zal gaan spelen, maar het zal geen andere club in Engeland zijn.”