Allegri na komst Ronaldo: ‘Dit jaar wordt moeilijker dan andere jaren’

Juventus heeft zich voor de komende vier seizoenen versterkt met Cristiano Ronaldo en door de komst van de Portugees zijn de verwachtingen van la Vecchia Signora hoger dan ooit. De Italiaanse topclub is favoriet voor het kampioenschap en ook in de Champions League hoopt men met de eindzege aan de haal te gaan. Trainer Massimiliano Allegri tempert de verwachtingen.

“Dit jaar wordt moeilijker dan de andere jaren”, zegt de Italiaanse trainer, geciteerd door AS. In aanloop naar de wedstrijd tegen Benfica in het kader van de International Champions Cup drong Allegri erop aan dat de komst van Ronaldo ook negatieve consequenties met zich mee kan brengen. “Cristiano heeft veel internationale ervaring en gaat ons enorm helpen, maar we moeten voorzichtig zijn. Er heerst te veel euforie rond ons en dat is niet goed. Dit jaar wordt moeilijker dan normaal.”

Allegri houdt er rekening mee dat tegenstanders zich anders zullen opstellen nu Juventus Ronaldo in de ploeg heeft. “Opponenten zullen agressiever zijn omdat we al veel hebben gewonnen en nu ook nog eens een uitstekende speler zoals Ronaldo in de ploeg hebben. Ze zullen daardoor gemotiveerder zijn. Ik heb met Ronaldo gesproken over het enthousiasme dat hij meebrengt door naar ons te komen. In een later stadium zal ik het met hem over voetbal hebben.”

Ronaldo sluit later aan bij de selectie van Juventus. De wedstrijd tegen Benfica laat hij nog aan zich voorbij gaan. Zijn officiële debuut kan hij volgende maand maken als Juventus het in de competitie opneemt tegen Chievo.