Klopp haalt uit naar ‘wrede’ Ramos: ‘Normaal word je dan geschorst’

Real Madrid won in mei ten koste van Liverpool de Champions League, door in de finale met 3-1 te winnen. Na de eindstrijd van het miljardenbal is het nodige gezegd en geschreven over Sergio Ramos, door wie Mohamed Salah een schouderblessure opliep en het veld moest verlaten. Liverpool-manager Jürgen Klopp is nog altijd van mening dat de verdediger Salah opzettelijk heeft geblesseerd.

“Het is een beetje een welles-nietesdiscussie, daar houd ik niet van. Maar als je niet voor Real Madrid bent, moet je concluderen dat het meedogenloos en wreed is. Ik zag de scheidsrechter (tijdens de finale floot Milorad Mazic, red.) grote wedstrijden fluiten op het WK en niemand denkt daar over na. In een dergelijke situatie moet iemand het beter beoordelen. Als de VAR aanwezig was geweest, was het een situatie waar nog eens naar gekeken had moeten worden”, wordt Klopp geciteerd door the Guardian.

“Misschien is het geen rode kaart, maar wel iets waarvan je denkt: wat was dat? Het was meedogenloos”, vervolgt de Duitse manager van the Reds. “Ik weet niet of we dit nog eens zullen ervaren: iemand die de doelman een elleboog geeft, de topscorer als een worstelaar naar de grond beukt en vervolgens zo de wedstrijd wint. Ramos heeft na afloop het nodige gezegd en als persoon vond ik die reacties ongepast. Hij beweerde dat het normaal is wat hij heeft gedaan. Als je alle situaties van hem op een rijtje zet, zie je dat vanzelf.”

“Vorig jaar was hij ook betrokken bij de rode kaart voor Juan Cuadrado. Niemand praat daar achteraf over. Het is alsof we hebben geaccepteerd dat je alles mag gebruiken om te winnen. Mensen verwachten kennelijk dat ik ook zo denk, maar dat is niet het geval. We spelen agressief, maar wel volgens de regels. Normaal gesproken word je geschorst als je dat niet doet en sta je vier of vijf weken aan de kant. Dat was nu niet het geval, de scheidsrechter had moeten optreden. Mensen zullen nu zeggen dat ik een slechte verliezer ben, maar dat is niet zo”, stelt Klopp.

“Ik heb het geaccepteerd, het is niet zo dat ik elke ochtend wakker word en roep: Ramos! In de finale heb je soms een beetje geluk nodig en dat hadden we niet. Ze scoorden met een omhaal... We weten allemaal wat Gareth Bale kan, maar negen van de tien ballen gaan er op deze manier niet in. Als dat geen geluk is... Dan is er ook nog de situatie met Loris”, besluit de manager van Liverpool, dat het zaterdag op de International Champions Cup opneemt tegen Manchester United.