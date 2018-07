‘FC Twente en Roda JC grijpen naast Nederlander uit Premier League’

Roda JC Kerkrade en FC Twente hebben tevergeefs aangeklopt bij Wolverhampton Wanderers-spits Paul Gladon. De Engelse promovendus is deze zomer bereid om de aanvaller te verkopen of verhuren en daar hoopten de twee clubs uit de Keuken Kampioen Divisie van te profiteren. Gladon ziet een stap naar het tweede niveau van Nederland echter niet zitten.

Gladon werd vorig seizoen al op huurbasis gestald bij Heracles Almelo. Bij Roda JC hoopte men hem deze zomer in huis te halen. "Ze hebben inderdaad gebeld, maar hij heeft bedankt voor het aanbod. Paul heeft al eens in de eerste divisie gespeeld en dat doet hij niet meer. Het is gewoon een Eredivisie-spits. Daarbij heeft hij een hoog salaris", aldus zijn zaakwaarnemer tegenover 1Limburg.

Ook FC Twente meldde zich voor Gladon, maar het aanbod van de degradant werd naar de prullenbak verwezen. Gladon draait tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen mee met the Wolves, maar hoeft niet te rekenen op speelminuten in de Premier League.