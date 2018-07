Klaassen: ‘Daarna was het voor mij duidelijk dat ik naar Werder wilde’

Davy Klaassen kan bij Werder Bremen weer aan voetballen denken. De aanvallende middenvelder maakte vrijdag voor vijftien miljoen euro de overstap van Everton naar Werder Bremen en al een paar uur na het zetten van zijn handtekening was hij belangrijk voor zijn nieuwe club. In een oefenwedstrijd tegen Arminia Bielefeld tekende hij voor het enige doelpunt (0-1). “Welkom in de Bundesliga”, zegt de ex-Ajacied met een lach op zijn gezicht tegen De Telegraaf.

Nog nooit betaalde de club uit de Bundesliga zoveel geld voor een speler. Niklas Moisander, met wie Klaassen al samenspeelde bij Ajax, heeft een belangrijke rol gespeeld in zijn besluit om voor Werder Bremen te kiezen. “Hij heeft alleen maar positieve verhalen over de club verteld. Zelf volg ik de Bundesliga natuurlijk ook. En ik weet dat Werder een traditieclub is”, aldus Klaassen in gesprek met het dagblad.

Klaassen sprak voor zijn transfer met trainer Florian Kohfeldt en kreeg een goed gevoel bij Werder Bremen. “De ambities van de club en de manier van spelen onder deze trainer zijn belangrijk geweest”, vertelt Klaassen. “Na het gesprek met Kohfeldt in Manchester was ik overtuigd. Hij vertelde me hoe hij wil spelen en wat mijn rol wordt. Daarna was het voor mij duidelijk dat ik naar Werder wilde.”

De Oranje-international denkt komend seizoen een belangrijke speler te kunnen worden onder Kohfeldt. “Ik heb het gevoel dat we het goed met elkaar kunnen vinden. Dat is belangrijk. Waarom het gesprek in Manchester was? Het was makkelijk te organiseren en we wilden duidelijk maken welke waarde we aan zijn komst zouden hechten.”