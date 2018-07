Huntelaar: 'Zie het als een soort verslaving, ik wíl gewoon niet anders’

Klaas-Jan Huntelaar is met zijn 34 jaar de oudste en meest ervaren voetballer in de selectie van Ajax. Ondanks zijn leeftijd denkt de spits nog niet aan stoppen. In gesprek met het Algemeen Dagblad geeft hij aan dat hij sporten als zijn tweede natuur ziet en hij dolgraag kampioen wil worden met de Amsterdammers. “Ik weet dat ik niet in de lente van mijn loopbaan zit. Het is herfst of winter, ja. Het begint eigenlijk winter te worden, hè? Winters zijn ook mooi. Bovendien kan ik goed tegen de kou. Ik ga door totdat ik niet meer wil. Als mijn hoofd of lijf er genoeg van heeft.”

Huntelaar is nog niet bezig met het einde van zijn carrière. Hij stelt zichzelf dan ook nooit de vraag of hij het allemaal nog wel kan opbrengen. “Want ik ga niet vragen naar de bekende weg. Want ja, ik kan het nog steeds opbrengen. Deze levensstijl is voor mij een tweede natuur”, aldus de 76-voudig Oranje-international. “Zie het als een soort verslaving. Ik ontspan genoeg op een goede en lekkere manier, hoor. Maar ik zit nog altijd in dezelfde focus waarin ik al jaren leef. Ik wíl gewoon niet anders. Tijdens het sporten komen er ook hormonen vrij, hè. Dat gevoel. Ik zou het vreselijk vinden om dat op dit moment niet te hebben. Op vakantie word ik na tien dagen altijd heel onrustig. Ik wil dan bewegen. Na zoveel jaren topsport gaat dat vanzelf.”

Met Daley Blind en Dusan Tadic heeft Ajax na Huntelaar nog twee spelers met veel ervaring. Door de komst van het tweetal zal Huntelaar zich niet anders gaan gedragen binnen de groep. “Ik ga niks anders doen dan anders. Dat is nep en geforceerd”, klinkt het. “Als je jong bent, gaat je focus vooral naar jezelf. Dat heb ik vroeger ook gehad. Nu kijk je meer om naar je ploeggenoten. Maar ik ben niet het type dat staat te schreeuwen. Ik wil een voorbeeld zijn op basis van lichaamstaal. De manier waarop je traint en speelt.”

Huntelaar denkt dat Ajax een grotere kans heeft op de landstitel nu Tadic aan de seelctie heeft toegevoegd. “Het is een goed signaal van Ajax. Hij kan veel brengen en ons verder helpen. Voor iedereen is het fantastisch dat hij er straks is. Als ik het WK keek en zag hoe die ballen op het hoofd van Mitrovic legde, dan word ik daar als spits wel heel blij van. Hij deed het ook al tijdens zijn invalbeurt tegen Sturm Graz.”