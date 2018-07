‘Juve opent aanval op CL: Bonucci voor Caldara, Higuaín naar Milaan’

Juventus en AC Milan hebben een principeakkoord bereikt over een ruil tussen Mattia Caldara en Leonardo Bonucci. Bovendien is het de bedoeling dat Gonzalo Higuaín in een aparte deal wordt verhuurd aan Milan, zo meldt Sky Italia vrijdagavond. Veel details over het akkoord zijn niet bekend; mogelijk is een (verplichte) optie tot koop opgenomen in de huurdeal van Higuaín. Beide clubs staan 'continu' met elkaar in contact en de puntjes kunnen komend weekend nog op de i worden gezet.

Juventus lijkt ervoor te kiezen om de 24-jarige Caldara, die in Turijn wordt gezien als een grote belofte, van de hand te doen voor een terugkeer van de ervaren Bonucci. Algemeen directeur Giuseppe Marotta liet donderdag nog weten daar niets voor te voelen. "We willen hem hier houden, hij is niet te koop", gaf hij aan. Caldara werd begin vorig jaar als voor negentien miljoen euro ingelijfd door de Italiaanse landskampioen, maar bleef de afgelopen anderhalf jaar op huurbasis actief voor zijn oude club Atalanta.

Bonucci vertrok een jaar geleden voor 42 miljoen euro van Juventus naar Milan. De 31-jarige centrumverdediger kwam vorig seizoen tot 51 wedstrijden en is gelukkig in San Siro, maar nam zelf het initiatief voor een terugkeer bij Juventus. Hij meldde zich bij het bestuur van Milan om zijn wens kenbaar te maken en daar gaf de club gehoor aan. Eerder meldden Italiaanse media dat Milan vanwege de Financial Fair Play-regels openstaat voor een verkoop van Bonucci, maar nu is dus duidelijk dat i Rossoneri er geen geld voor krijgen.

Tot slot staat Higuaín dus voor een vertrek bij Juventus. Volgens Sky is er een aanzienlijke huursom, mogelijk circa vijftien miljoen euro, gemoeid met de overgang. De deal ontstond nadat Juventus en Milan allebei 'nee' zeiden tegen een voorstel van de tegenpartij: Juventus wilde Caldara niet simpelweg ruilen voor Bonucci en Milan wilde Bonucci niet ruilen voor Higuaín. Met de huursom, en eventuele optie tot koop, kan Juventus dus de nodige miljoenen tegemoet zien voor de man die in 2016 voor negentig miljoen euro binnenkwam. Zijn salaris kan nog een struikelblok vormen: Higuaín zou zelf niet weg willen bij Juventus en verdient 7,5 miljoen euro per jaar. Als zijn werkgever niet wil bijdragen in de kosten, moet Milan dat bedrag ophoesten. Naar verluidt is Pipita niet bereid tot een salarisvermindering.

De keuze om Caldara te ruilen voor Bonucci is volgens Italiaanse analisten een duidelijk signaal dat Juventus de aanval op de Champions League heeft geopend. Na de komst van Cristiano Ronaldo is de club er veel aan gelegen om een sterk en ervaren elftal neer te zetten, dat een gooi kan doen naar de eindzege in het miljardenbal. Juventus stond in 2015 en 2017 in de finale, maar verloor van respectievelijk Barcelona en Real Madrid.